NASA создало ожерелье для защиты от коронавируса

Американское космическое управление NASA создало ожерелье, которое поможет контролировать прикосновения к лицу. Так разработчики хотят бороться с коронавирусом.

Как стало известно Daily Mail, кулон с помощью инфракрасного датчика фиксирует руку, когда ее подносят к лицу. В этот момент внутри прибора срабатывает небольшой мотор, который начинает вибрировать.

По задумке, ожерелье должно заставить его владельцев задуматься о том, как часто они трогают лицо. А ведь это один из главных путей попадания коронавируса в организм — через глаза, нос и рот.

В то же время в NASA обращают внимание, что ожерелье не заменяет маску и другие средства индивидуальной защиты. В компании также призвали продолжать регулярно мыть руки.

Пока что устройство не продается, но NASA опубликовало инструкции, как сделать ожерелье своими руками. Для этого понадобится 3D-принтер.

В мире с начала пандемии выявили уже более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в США — 2,5 миллиона случаев.