NASA сообщило о неудачных попытках реанимировать телескоп «Хаббл»

Проработавший на орбите почти 30 лет космический телескоп «Хаббл» прекратил функционировать 13 июня. Специалисты NASA пытаются найти причину поломки и проводят эксперименты по реанимации аппарата.

Пресс-служба американского космического агентства сообщила, что из строя вышел модуль памяти компьютера, который управлял телескопом. Попытка переключиться на резервную систему успехом не увенчалась.

Через несколько дней специалисты попытались переключить оба модуля, чтобы получить дополнительную информацию по состоянию системы, но снова ничего не получилось.

Компьютер — это основа системы работы «Хаббла», которая контролирует научные инструменты и следит за безопасностью телескопа. Телескоп и управляющий им компьютер разработали еще в 80-х годах двадцатого века, поэтому там используются 64-килобайтные модули памяти. Всего их четыре: один основной и три резервных.

В NASA отметили, что продолжат работать над решением проблемы. Специальная группа проведет новые тесты и соберет информацию о системе, чтобы решить вопрос перезагрузки. Научные инструменты и сам телескоп в находятся в безопасном состоянии.