NASA решило купить у России два места на кораблях «Союз», чтобы лететь на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено приобрести два места на российских кораблях «Союз». Так американцы смогут полететь на МКС.

Сделка необходима NASA, чтобы обеспечить пребывание американских астронавтов на Международной космической станции до сентября 2021 года. Информация о ней размещена на сайте госзакупок США, обратило внимание РИА «Новости».

Космическое агентство рассчитывает на контракт с Роскосмосом. Места NASA хочет купить на «Союзе МС-17» и «Союзе МС-18». Благодаря этому на МКС сможет находиться минимум один астронавт, что станет страховкой на случай, если старт американских пилотируемых кораблей задержится.

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Если же места на «Союзах» купить не удастся, отмечено в материалах госзакупок, с октября 2020 года на МКС может не оказаться американских астронавтов.

Сейчас между NASA и Роскосмосом действует контракт, согласно которому последним на МКС отправится астронавт Кристофер Кэссиди. Он полетит на станцию 9 апреля 2020 года и пробудет на ней до 22 октября.

В составе экипажей «Союза МС-17» и «Союза МС-18», которые стартуют к МКС в октябре 2020 и апреле 2021 годов, заявлены по три российских космонавта.