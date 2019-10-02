NASA решило купить допместа на «Союзах» для американских астронавтов

Сейчас астронавтов на МКС доставляют только российские «Союзы», а США ждет первых запусков своих новых космических кораблей. Постоянные задержки сроков привели к тому, что NASA начало вести переговоры с Роскосмосом о покупке новых мест на действующих аппаратах. Об этом сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

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Как пишет РИА «Новости», переговоры сторон уже ведутся. Речь идет об отправке космонавтов NASA на МКС после марта 2020 года. Сейчас у США есть место в «Союзе» для отправки как минимум одного астронавта. Старт космического корабля запланирован на 20 марта следующего года.

Ранее администратор NASA отметил, что агентству придется приобрести допместо из-за постоянных переносов первых пусков новых космических аппаратов. Несмотря на задержки, американские астронавты должны присутствовать на Международной космической станции.

Космонавтов стали отправлять на станцию только «Союзами» после того, как в 2011 году Штаты вывели из эксплуатации систему Space Shuttle.

Компании SpaceX и Boeing уже разработали следующие пилотируемые аппараты: Crew Dragon и Starliner. Весной 2019 года первый из них уже совершил испытательный полет. Планируется, что испытания Starliner пройдут 28 октября.

По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, оба корабля с экипажами стартуют на МКС в 2020 году.