NASA представило скафандры для Луны

Лунная миссия Artemis предположительно начнется высадкой космонавтов на Луну в 2024 году. Для нее были разработаны усовершенствованные скафандры, на основе которых будут также разработаны и костюмы для полетов на Марс.

Космонавты жаловались на некоторые недостатки в старых скафандрах — на торчащие молнии и кабели, костюмы плохо защищали от радиации и всеразъедающей лунной пыли. Все это было учтено и доработано в новых костюмах, они стали более мобильными, в них легче работать плечами и руками, можно даже пошевелить пальцами.

В новых скафандрах космонавты смогут находиться на поверхности Луны до восьми часов.

Костюм представляла Кристин Дэвис, член команды разработчиков. На сцене она смогла в 50-килаграммовом скафандре пройтись туда и обратно, сделать руками простейшие движения и поднять камень.

Ранее сообщало о прямой трансляции NASA, которая показывала выход астронавтов Международной космической станции в открытый космос.