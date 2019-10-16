  • NASA представило скафандры для Луны

    16 октября 2019, 04:24

    Александра Каширина

    Американское Национальное управление по исследованию космоса NASA представило новую разработку скафандров для исследования лунного южного полюса. Об этом сообщило РИА Новости.
    NASA представило скафандры для Луны

    Лунная миссия Artemis предположительно начнется высадкой космонавтов на Луну в 2024 году. Для нее были разработаны усовершенствованные скафандры, на основе которых будут также разработаны и костюмы для полетов на Марс.

    Космонавты жаловались на некоторые недостатки в старых скафандрах — на торчащие молнии и кабели, костюмы плохо защищали от радиации и всеразъедающей лунной пыли. Все это было учтено и доработано в новых костюмах, они стали более мобильными, в них легче работать плечами и руками, можно даже пошевелить пальцами.

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    В новых скафандрах космонавты смогут находиться на поверхности Луны до восьми часов.

    Костюм представляла Кристин Дэвис, член команды разработчиков. На сцене она смогла в 50-килаграммовом скафандре пройтись туда и обратно, сделать руками простейшие движения и поднять камень.

    Ранее сообщало о прямой трансляции NASA, которая показывала выход астронавтов Международной космической станции в открытый космос.