Nasa приостановила лунный контракт со SpaceX

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт со SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Это произошло из-за протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics.

«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по посадочному модулю приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», — указано в заявлении космического агентства. Его слова приводит ТАСС.

Blue Origin и Dynetics подали заявления с протестом в Главное контрольное управление США (GAO). Компании выступают против передачи контракта на создание модуля для высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

В середине апреля SpaceX получила контракт от NASA на сумму 2,9 миллиарда долларов на разработку и создание посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis («Артемида»). За контракт также боролись Blue Origin Джеффа Безоса в партнерстве с корпорациями Lockheed Martin, Northrop Grumman, а также Dynetics. Изначально ожидалось, что NASA из трех компаний выберет две.