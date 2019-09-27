NASA показало на видео визуализацию черной дыры

На видео левая честь газового облака вокруг черной дыры (аккреционного диска) выглядит ярче, чем правая. Это иллюстрирует теорию относительности Эйнштейна. Светящийся газ с левой стороны диска движется по направлению к наблюдателю так быстро, что это придают ему дополнительную яркость. С правой стороны происходит обратное, когда удаляющийся от нас газ становится немного тусклее. Эта асимметрия исчезает, если наблюдатель находится точно напротив центра черной дыры.

Ближе к объекту свет под воздействием гравитации изгибается настолько сильно, что мы видим нижнюю сторону диска как яркое кольцо света. Это фотонное кольцо состоит из нескольких слоев, которые постепенно становятся все тусклее и тоньше. Вблизи черной дыры фотоны, прежде чем вырваться наружу, облетают ее два, три или большее число раз.

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Внутри фотонного кольца показана тень черной дыры. Эта область примерно вдвое больше горизонта событий — линии, после которой объект, попадающий туда, поглощается черной дырой.

По словам астрофизика Джереми Шниттмана, подобные визуализации помогают понять слова Эйнштейна о том, что «гравитация искривляет ткань пространства и времени».

В апреле ученые впервые показали снимок горизонта событий черной дыры, за которой наблюдали семь лет. На фотографии видна тень космического объекта на краю горизонта событий.