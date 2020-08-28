NASA поддержало идею снять художественный фильм в космосе

Представители NASA заявили, что поддерживают коммерческую активность на борту орбитальных станций. Поэтому они готовы помочь снять художественный фильм в космосе.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, как можно принять астронавтов, которые, возможно, были бы заинтересованы в том, чтобы снять фильм в космосе», — заявил директор NASA Джим Брайденстайн на видеоконференции. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что такие съемки привлекут повышенный интерес к деятельности NASA, особенно если в фильме будет участвовать известный актер. По словам Брайденстайна, весь процесс «вдохновит новое поколение инженеров и ученых». Пока сроки реализации проекта не названы.

Ранее стало известно о том, что первый фильм в космосе хочет снять голливудский актер Том Круз. В проекте также примет участие компания Илона Маска SpaceX. Режиссером фильма станет Даг Лайман, который работал с Крузом над «Гранью будущего». Подробности съемок, как и сюжет фильма, пока хранятся в секрете. Известно, что это будет боевик. Названия также нет.