NASA планирует закупать новые места на «Союзах»

Бюджет рассчитан на 2021 финансовый год. Это период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021-го. Сейчас людей на МКС доставляют корабли «Союз». Последний корабль, в котором NASA приобрело места для своих астронавтов, должен стартовать к космической станции в марте-апреле 2020 года. После этого, как заявлял глава американского космического агентства, США нужно будет еще одно или два места в «Союзах».

В материалах к проекту бюджета говорится, что NASA продолжит приобретать места у «Роскосмоса», «пока не станут доступны собственные средства доставки». В настоящее время американское агентство «находится в процессе перехода» к закупкам средств доставки у Boeing и SpaceX.

Всего на программу МКС в 2021 финансовом году NASA просит 1,8 миллиарда долларов. Из них 99 миллионов агентство хочет потратить на программу коммерческих полетов Boeing и SpaceX. Обе миссии должны начаться в 2020 году — после успешного завершения тестовых полетов и получения сертификатов NASA.