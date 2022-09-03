Технологии 03 сентября 2022, 20:28 Поделиться Telegram

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Viber NASA отменило запуск лунной миссии во второй раз Полет лунной миссии NASA Artemis-1 отменили из-за утечки топлива NASA

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Специалисты NASA отложили очередной запуск ракеты лунной миссии Artemis-1 из-за утечки жидкого водорода в основной ступени космического корабля. Попытки устранить неполадки на месте не помогли. Об этом говорится в официальном заявлении NASA.

В пресс-службе агентства отметили, что инженеры трижды пытались загерметизировать утечку в трубе, по которой жидкий водород переходит в баки ракеты-носителя.

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После неудачи директор по запуску отказался от старта ракеты.

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Как напомнила газета The New York Times, это уже вторая неудачная попытка запуска SLS с кораблем Orion.

Ранее техническую неисправность обнаружили в понедельник, 29 августа. Она тоже была связана с утечкой жидкого водорода.

Инженерам поручили ликвидировать неисправность до 3 сентября, но запуск снова отложили по этой же причине.

Artemis-1 — часть масштабной американской лунной программы. Она предусматривает полет вокруг Луны и возвращение обратно на Землю. К естественному спутнику Земли корабль Orion с манекенами на борту доставит сверхтяжелая ракета-носитель SLS.

Длительность полета составляет 37 суток. В ходе миссии система выяснит уровень радиации, который предстоит пережить будущему экипажу. Также в ходе полета с корабля запустят несколько малых спутников.

Ракета-носитель SLS прошла необходимые испытания в 2021 году.

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