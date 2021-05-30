NASA опубликовало новый снимок центра Млечного пути

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новый живописный снимок центра Млечного пути.

Как сообщило издание Independent, на снимке видны миллиарды звезд и многочисленные черные дыры в сердце Млечного пути.

Получить фотографию удалось с помощью радиотелескопа в Южной Африке и телескопа Chandra.

Чтобы сделать этот снимок, специалистам пришлось сопоставить 370 изображений, которые были сделаны за последние 20 лет. Астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета работал над снимком целый год во время пандемии коронавируса.

Астроном-любитель Чак Аюб потратил два года, чтобы сделать одну фотографию. Он объединил все снимки за 2018 и 2019 годы и получил впечатляющий результат — фотографию туманности, которая находится на расстоянии пяти тысяч световых лет.