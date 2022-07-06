NASA не может связаться с летящим к Луне аппаратом Capstone. То чувство, когда 99+ пропущенных от мамы

Проблемы со связью могут настигнуть любого. И NASA не исключение. Особенно, если контакт устанавливается с сетью дальнего космоса. Так, из-за сбоя организация лишилась связи своим космическим кораблем Capstone, который запустили до этого к Луне. Проблемы произошли со связью при контакте с сетью дальнего космоса, сообщили в NASA.

Сейчас специалисты работают над выяснением причин произошедшего. Также им предстоит восстановление контакта с космическим кораблем. В NASA уточнили, что у команды есть «хорошие данные о траектории космического корабля». Кроме того, при необходимости у миссии будет достаточно топлива, чтобы отложить первоначальный маневр по коррекции траектории после разделения на несколько дней.