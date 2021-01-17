NASA испытало двигатели для полета к Луне и Марсу

Американское космическое агентство (NASA) провело огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS), создаваемой для полетов к Луне и Марсу. Ведомство опубликовало видео испытаний.

Испытания провели в субботу в штате Миссисипи. Четыре ракетных двигателя были установлены на массивную опору. Их включили чуть больше, чем на одну минуту. Изначально планировалось, что двигатели проработают вместе восемь минут.

В NASA не объяснили сокращения времени теста, отметив только, что в ходе испытаний был получен значительный объем информации о двигателях. Также специалисты космического агентства изучают данные по раннему отключению двигателя.

Лунная программа NASA носит название Artemis («Артемида») — по имен греческой богини Луны. Название перекликается с первой лунной программой США «Апполон» — в мифологии бог света.

На первом этапе, в 2021 году, NASA проведет беспилотный запуск корабля Orion, установленного на ракету SLS. Корабль облетит вокруг Луны и вернется на Землю.

В рамках второго этапа в 2023 году та же миссия пройдет с экипажем на борту. На третьем этапе в 2024 году астронавтов планируется высадить на поверхность Луны.

В середине 2030-х годов планируется отправка астронавтов США на Марс.