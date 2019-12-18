18 декабря 2019, 00:29
NASA хочет купить дополнительные места для доставки экипажа на МКС
Американское космическое агентство ведет переговоры с «Роскосмосом» о покупке дополнительных мест на «Союзе» для доставки экипажа на МКС. Эту информацию подтвердил замруководителя программы NASA по работе на Международной космической станции Джоел Монтабано, сообщил Business Insider.
По его словам, последний экипаж «Союза», в котором NASA приобрело место для своего астронавта, должен стартовать в апреле 2020 года. Агентство ведет «ознакомительное обсуждение с „Роскосмосом“» о покупке одного или двух дополнительных мест после этой даты.
В октябре директор NASA Джим Брайденстайн уже сообщал, что агентству потребуется одно или два места на российском корабле для доставки астронавтов на МКС.
В подмосковном Центре подготовки космонавтов тогда заявили, что переговоры уже идут, и речь идет о полетах на космическую станцию после весны 2020 года.
Российские «Союзы» остались единственным средством доставки людей на МКС в 2011 году, после отказа американцев от многоразовой пилотируемой системы Space Shuttle.