NASA хочет купить дополнительные места для доставки экипажа на МКС

По его словам, последний экипаж «Союза», в котором NASA приобрело место для своего астронавта, должен стартовать в апреле 2020 года. Агентство ведет «ознакомительное обсуждение с „Роскосмосом“» о покупке одного или двух дополнительных мест после этой даты.

В октябре директор NASA Джим Брайденстайн уже сообщал, что агентству потребуется одно или два места на российском корабле для доставки астронавтов на МКС.

В подмосковном Центре подготовки космонавтов тогда заявили, что переговоры уже идут, и речь идет о полетах на космическую станцию после весны 2020 года.

Российские «Союзы» остались единственным средством доставки людей на МКС в 2011 году, после отказа американцев от многоразовой пилотируемой системы Space Shuttle.