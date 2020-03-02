Нарушителей на ЕГЭ будет выявлять нейросеть
«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их (формирует „подозрение на нарушение“). Такие „подозрения на нарушения“ поступают на верификацию онлайн-наблюдателю», — приводит RT текст сообщения пресс-службы Рособрнадзора.
Наблюдатель должен будет изучить видеозапись, которую ему пришлет машина. В конечном итоге, было нарушение или нет, решать будет живой человек. Если наблюдатель заподозрит что-то неладное, он пометит видео и отошлет его для проверки на месте. По данным федеральной службы, пока машинное зрение будет выявлять нечестных выпускников в некоторых регионах России.
Ранее председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский рассказал, почему отменять ЕГЭ не стоит. По его мнению, это объективный метод оценки знаний школьников. Необходимо лишь поменять подготовку выпускников к итоговому испытанию. Сейчас некоторые учителя просто натаскивают своих подопечных на правильные ответы, но ничего не объясняют.