Нарушителей на ЕГЭ будет выявлять нейросеть

За выпускниками во время проведения ЕГЭ будет следить машинное зрение. При помощи этой технологии можно определить человека, который ведет себя подозрительно.

«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их (формирует „подозрение на нарушение“). Такие „подозрения на нарушения“ поступают на верификацию онлайн-наблюдателю», — приводит RT текст сообщения пресс-службы Рособрнадзора.

Наблюдатель должен будет изучить видеозапись, которую ему пришлет машина. В конечном итоге, было нарушение или нет, решать будет живой человек. Если наблюдатель заподозрит что-то неладное, он пометит видео и отошлет его для проверки на месте. По данным федеральной службы, пока машинное зрение будет выявлять нечестных выпускников в некоторых регионах России.

Ранее председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский рассказал, почему отменять ЕГЭ не стоит. По его мнению, это объективный метод оценки знаний школьников. Необходимо лишь поменять подготовку выпускников к итоговому испытанию. Сейчас некоторые учителя просто натаскивают своих подопечных на правильные ответы, но ничего не объясняют.