Сотрудники Росздравнадзора приехали с проверкой на Уральский приборостроительный завод, где изготавливают эти аппараты. Выяснилось, что работники завода не соблюдают правила производственных процессов, а также аппараты «Авента-М» не соответствуют эксплуатационной и технической документации.

По предписанию Росздравнадзора завод исправляет нарушения, а также перепроверяет уже выпущенные аппараты «Авента-М», которые находятся в больницах.

В начале мая в московской больнице № 50 во время пожара погибла пожилая женщина. 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге во время возгорания погибли шесть человек. Во больницах использовались аппараты «Авента-М», произведенные с 1 апреля.

В качестве предварительных причин пожаров назвали неисправность ИВЛ.

Решением Росздравнадзора продажу этих аппаратов остановили. При этом ведомство отметило, что окончательные выводы о работе «Авента-М» делать рано.