Нарушающие законы России иностранные компании обязали маркировать контент в интернете

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке контента в интернете иностранных организаций, которые нарушают законодательство РФ. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте говорится, что такие организации должны размещать на своих страницах сообщение о нарушениях российских законов. Размер букв этого текста не может быть меньше того шрифта, которым написана сама ссылка на ресурс.

Маркировку контента предлагают использовать не только в целях борьбы с нарушениями. Детский омбудсмен Анна Кузнецова призывает начать маркировать позитивный контент, который подходит детям, специальной кнопкой.

Очень мало кто из современных детей не проводит время в Сети. Омбудсмен считает, что специальная детская маркировка даст им возможность сразу же кликать на добро, а родителям меньше волноваться. Яркие кнопки смогут сделать те материалы, которые действительно несут позитив, более заметными и выделяющимися.

Пока же чаще всего необходимость маркировать контент специальными сообщениями касаются тех, кто нарушает или может потенциально нарушить законодательство или нести какую-либо деструктивность.