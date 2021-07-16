Напечатанный на 3D-принтере мост установили в Нидерландах

Первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, появился в Нидерландах. Церемонию открытия провела королева Нидерландов Максима, сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на Университет Твенте.

Конструкция является временной — мост установили на замену старому, которому требуется реставрация. Через два года, когда старый мост приведу в порядок, временный мост уберут.

Проектированием моста, напечатанного на принтере, занималась компания MX3D, добавило ИА Nation News. По словам ее директора Гейса ван дер Велдена, этот мост — новое слово в технологиях 3D-печати.

«С помощью этого проекта мы установили новый стандарт стальной 3D-печати и развили эту технологию. Мы показали, что можно печатать большие формы в металле», — сказал он.

Разработчики отметили, что впоследствии технология поможет экономить материал на производстве сооружений. А конструкции из металла и деталей, напечатанных на 3D-принтере, назвали «совершенно новым языком дизайна».