Налоговый режим для самозанятых оказался успешным благодаря цифровой экономике

Появление нового налогового режима для самозанятых оказалось возможным благодаря цифровой экономике и возникновению цифровых платформ. Об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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Помимо создания мобильного приложения «Мой налог» ФНС разработала API-интерфейс для интеграции с крупнейшими цифровыми площадками. Как заявил Мишустин, в качестве партнеров к работе налоговой службы присоединились более 20 компаний, в том числе Яндекс, Сбербанк и ЦИАН. Такое сотрудничество помогает их «капитализации», государство наблюдает налоговую прозрачность, а граждане платят налоги без каких-либо проблем.

«Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему», — отметил Мишустин.

Его поддержал глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что мир, Россия и технологии кардинально изменились, поэтому государство должно оперативно реагировать на новые процессы. В последнее время к экономической жизни страны активно подключается поколение, выросшее в эпоху интернета. По этой причине власти должны начать заниматься smm и постараться быть на равных с молодежью. По словам Грефа, ФНС удачно воплотила в жизнь модель взаимодействия с рынком и молодыми людьми через API.

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В свою очередь председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров обратил внимание, что граждане платят налоги не из-за их размера, а из-за доверия государству. Он добавил, что благодаря новому налоговому режиму самозанятые не только просто и быстро получают возможность легализоваться, но и участвовать в экономической жизни страны.

Заместитель министра финансов Илья Трунин подтвердил, что ведомство признало эксперимент удачным.

Эксперимент проходит в четырех регионах — в столице, Московской и Калужской областях, Татарстане. В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяча соотечественников. Всего россияне задекларировали 20 миллиардов рублей дохода, пробили более 20 миллионов чеков. Самыми популярными сферами оказались перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, а также оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.