  • Найти дипфейк и обезвредить. Facebook объявит конкурс на 10 млн долларов

    06 сентября 2019, 10:55

    Дарья Бунякова

    Совсем скоро IТ-специалисты по всему миру смогут побороться за 10 миллионов долларов. Facebook решил бороться с дипфейками и анонсировал челлендж по их определению. Об этом сообщается в блоге компании.

    Технология дипфейк набирает обороты, а Сеть заполоняют видео где один человек появляется с лицом другого. Иногда специалисты настолько мастерски создают ролик, что понять, кто именно в кадре, становится почти невозможно. На этих фотографиях две женщины с абсолютно одинаковыми прическами и одежной, но черты лица разные.

    Найти дипфейк и обезвредить. Facebook объявит конкурс на 10 млн долларов | Изображение 1
    Источник фото: facebook.com

    Представители компании считают, что подобные технологии подрывают достоверность информации в интернете.

    «В отрасли нет значительного набора данных или эталона для их обнаружения. Мы хотим стимулировать больше исследований и разработок в этой области и обеспечить лучшие инструменты с открытым исходным кодом для обнаружения подделок», — заявили в Facebook.

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    Именно поэтому в декабре 2019 года компания запустит конкурс Deepfake Detection Challenge («Челлендж по выявлению дипфейков»). Призовой фонд составит 10 миллионов долларов. Команды должны представить работающие алгоритмы до марта 2020 года. После этого лучших специалистов выберут с помощью специального механизма сравнения эффективности разработок.