Найти дипфейк и обезвредить. Facebook объявит конкурс на 10 млн долларов

Технология дипфейк набирает обороты, а Сеть заполоняют видео где один человек появляется с лицом другого. Иногда специалисты настолько мастерски создают ролик, что понять, кто именно в кадре, становится почти невозможно. На этих фотографиях две женщины с абсолютно одинаковыми прическами и одежной, но черты лица разные.

Источник фото: facebook.com

Представители компании считают, что подобные технологии подрывают достоверность информации в интернете.

«В отрасли нет значительного набора данных или эталона для их обнаружения. Мы хотим стимулировать больше исследований и разработок в этой области и обеспечить лучшие инструменты с открытым исходным кодом для обнаружения подделок», — заявили в Facebook.

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Именно поэтому в декабре 2019 года компания запустит конкурс Deepfake Detection Challenge («Челлендж по выявлению дипфейков»). Призовой фонд составит 10 миллионов долларов. Команды должны представить работающие алгоритмы до марта 2020 года. После этого лучших специалистов выберут с помощью специального механизма сравнения эффективности разработок.