Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США

Команда Telegram называла токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) ценными бумагами и знала о «сером» рынке их перепродажи. Об этом стало известно из переписки сотрудников и их показаний.

По данным РБК, об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она уже подала ходатайство об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка. Собственно, этот вопрос, является ли Gram ценной бумагой, стал причиной разбирательств.

Комиссия считает, что в ходе проведения ICO Павел Дуров продал токены незаконно. Он привлек 1,7 миллиардов долларов. Gram в тот момент не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, и финансовая история компании не была доступна инвесторам.

В январе суд решил, что Telegram не должен раскрывать данные о его банковских операциях до 26 февраля. В самой компании всегда утверждали, что считали токен не ценной бумагой, а валютой и/или продуктом.

Из опубликованных комиссией материалов явствует, что сотрудники компании в переписке между собой и инвесторами говорили о Gram как о ценной бумаге.

В конце февраля состоятся основные слушания по делу Telegram.