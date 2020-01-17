Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США
По данным РБК, об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она уже подала ходатайство об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка. Собственно, этот вопрос, является ли Gram ценной бумагой, стал причиной разбирательств.
Комиссия считает, что в ходе проведения ICO Павел Дуров продал токены незаконно. Он привлек 1,7 миллиардов долларов. Gram в тот момент не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, и финансовая история компании не была доступна инвесторам.
В январе суд решил, что Telegram не должен раскрывать данные о его банковских операциях до 26 февраля. В самой компании всегда утверждали, что считали токен не ценной бумагой, а валютой и/или продуктом.
Из опубликованных комиссией материалов явствует, что сотрудники компании в переписке между собой и инвесторами говорили о Gram как о ценной бумаге.
В конце февраля состоятся основные слушания по делу Telegram.