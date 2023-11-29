Технологии 29 ноября 2023, 23:48 «Надо работать „ширше и глыбже“». Путин призвал ввести изучение ИИ в школах Владимир Путин назвал возможным изучение ИИ в школах Unsplash

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Президент России Владимир Путин счел возможным изучение искусственного интеллекта в школах. Об этом глава государства высказался на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

По словам российского лидера, главное — правильно выстроить образовательные программы. В Китае искусственный интеллект начинают изучать уже со школьной скамьи. С учетом уровня образования России это тоже по зубам, добавил Путин.

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«Но, конечно, недостаточно только ввести в школьные программы. Надо работать „ширше и глыбже“. И мы будем стараться это делать», — подчеркнул глава государства.

Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни. Это говорит о новой главе существования человечества, заявил ранее Путин. В научной среде такие процессы назвали революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия довольно быстро «слезает с технологической иглы» Запада. По его мнению, за рубежом думали, что РФ никогда не сможет этого сделать.