Эксклюзив 30 декабря 2022, 13:17 «Начнем ставить авиацию „на крыло“. Летчик Попов — о производстве лайнера МС-21 Летчик Попов заявил, что Россия начнет ставить собственную авиацию «на крыло» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Производство лайнера МС-21 с российским двигателем станет большой удачей для отечественной авиации. Об этом «360» заявил заслуженный военный летчик Владимир Попов.

Лайнер МС-21 с российским двигателем ПД-14 запустят в серийное производство в 2025 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Реклама

По словам Попова, данный самолет является среднемагистральным. Несмотря на это, его можно использовать и в качестве дальнемагистрального. Однако важно знать, каким в таком случае будет посадочное место и какое количество личного состава и пассажиров сможет перевезти самолет, объяснил Попов.

Реклама

«Главное то, что он полностью изготовлен нашими производственными мощностями. Он отвечает последнему слову техники. Все пилотажно навигационное и радиотехническое оборудование у него тоже будет отечественным. Это большой показатель», — отметил летчик.

Двигатель, который будет в МС-21, также российский, добавил он. Его изготавливали и испытывали на протяжении долгого времени как раз для того, чтобы оснастить им МС-21.

«Это все говорит, что, в принципе, авиационную промышленность России по линейке гражданской авиации мы начали ставить „на крыло“. Это, в общем-то, удача большая», — добавил Попов.

Летчик не исключил, что в скором времени специалисты проведут необходимые сертификационные испытания. После этого в конце следующего года, вероятно, страна увидит первые предсерийные машины.

«Почему так долго? У нас были проблемы, когда приостановили производство стекловолокна из углепласта и неметаллических деталей. Мы пользовались образцами западной продукции. И то — мы организовывали из компонентов свою производственную базу. Сейчас пришлось задержаться, чтобы разработать самим вот эту вот составляющую стекловолокна», — объяснил Попов.

Все это, по его словам, несколько сдвинуло подготовку нового самолета МС-21. Однако сегодня всю необходимую базу доработали. По мере накопительных процессов в России, как отметил летчик, начнется серийное производство нового лайнера воздушной авиации.