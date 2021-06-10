Начато производство скафандров для актеров Пересильд и Шипенко

Скафандры для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые полетят на МКС для съемок фильма, сделают на научно-производственном предприятии «Звезда». Их производство уже начали.

Генеральный директор НПУ «Звезда» Сергей Поздняков рассказал ТАСС о старте работ.

«Мы приступили к изготовлению скафандров для Юлии Пересильд и Клима Шипенко», — подчеркнул он.

Специалисты предприятия также изготовили гипсовые слепки, по которым сделают ложементы для кресел. Для каждого участника космического полета их создают в индивидуальном порядке.

В конце мая Пересильд и Шипенко приступили к предполетным тренировкам. Их организовали в подмосковном Звездном Городке. Съемочной группе предстоит познакомиться с системами пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, а также научиться действовать в аварийных ситуациях.

Старт корабля запланирован на 5 октября. Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вошли в основной экипаж. В дублирующий включили космонавта Олега Артемьева, актрису Алену Мордовину и оператора Алексея Дудина. В космосе хотят снять драму с рабочим названием «Вызов». Она станет первым художественным фильмом, созданным на земной орбите.