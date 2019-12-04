Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), действующая при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций, официально объявила о старте приема заявок на старейшую в отрасли и престижнейшую «Премию Рунета-2019».

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Руководитель Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский подчеркнул, что каждый год награду получает все больше прекрасных проектов, направленных на создание современного российского цифрового пространства.

«Премия Рунета» является главной наградой в области высоких технологий и интернета, которая призвана поощрять и направлять лидеров информационных технологий, способствующих стремительному развитию интернет-отрасли в России», — заявил Сеславинский.

Подать заявку на соискание заветной статуэтки Премии Рунета 2019 можно на официальном сайте premiaruneta.ru до 15 ноября 2019 года. Сейчас стоимость подачи заявки составляет 15 тысяч рублей, к концу ноября она возрастет до 20 тысяч рублей. К участию в конкурсе допускаются проекты, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета в 2018–2019 годах. Церемония награждения состоится в декабре 2019 года в Москве.

Соискатели премии будут рассматриваться в семи основных номинациях: «Государство и Общество», «Экономика и Бизнес», «Здоровье и отдых», «Технологии и Инновации», «Образование и Кадры» и «СМИ и массовые коммуникации». «Персона Рунета».

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Доступны также пять специальных номинаций: «Сообщества в Facebook», «Детский Рунет», «Мобильное приложение», «25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета» и «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».

Одновременно будет проводиться народное голосование, в котором может принять участие любой из номинантов. Голосовать за проекты будут интернет-пользователи. Будут определены десять проектов. Победитель получит приз и диплом народный лидер, остальные девять будут награждены дипломами «Народная десятка».

Бесплатно принять участие можно будет как в «Народном голосовании», так и в специальных группах для социально значимых проектов, некоммерческих организациях и прочем. Такие заявки рассмотрит оргкомитет конкурса.

После приема заявок состоится экспертное голосование. Сначала будут определены лидеры в каждой номинации, которые войдут в short-листы. Затем в каждой номинации выявят трех равнозначных победителя. Им и будет вручена «Премия Рунета — 2019».