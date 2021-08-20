Началось проектирование тяжелого беспилотника «Гром»

Российская компания «Кронштадт» начала эскизное проектирование тяжелого беспилотного летательного аппарата «Гром». Концепт машины был представлен на форуме «Армия-2020», сообщило РИА «Новости».

В презентации отмечалось, что беспилотник будет весить семь тонн, а вес боевой нагрузки составит две тонны. Он сможет нести нести авиационные средства поражения различного класса, такие как авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С, и развивать скорость до 1000 километров в час, написал «ПолитЭксперт».