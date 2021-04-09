Началась стыковка корабля «Гагарин» с МКС. Трансляция

Космический корабль «Ю. А. Гагарин» начал стыковку с МКС. Ракета с ним стартовала утром 9 апреля с Байконура. На борту находятся космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их американский коллега Марк Ванде Хай. «360» ведет трансляцию стыковки.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура 9 апреля, в 10:42. На борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Обычно полет к Международной космической станции занимает порядка шести часов. Но в этот раз он пройдет по укороченной схеме. Стыковка «Союза» с модулем «Рассвет» была запланирована на 14:07 по московскому времени.

Сейчас на МКС находятся россияне и Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.

Через несколько дней исполнится 60 лет со дня первого полета человека в космос. В понедельник, 12 апреля, президент Владимир Путин прибудет Энгельс. Он посетит место приземления Юрия Гагарина.