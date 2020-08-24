Началась работа над дизайном ракеты-носителя «Союз-6»

Специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» начали работу над внешним дизайном ракеты-носителя «Союз-6». Они спроектируют ее вместе с Ракетно-космической корпорацией «Энергия».

«В текущем году АО «РКЦ «Прогресс» привлекается к разработке материалов научно-технического отчета по ракете-носителю «Союз-6», ее облик определяется совместно с головным разработчиком — ПАО «РКК «Энергия», — рассказали представители пресс-службы «Прогресса». Их слова приводит ТАСС.

«Союз-6» создадут на базе «Союза-5». Летные испытания новой ракеты-носителя проведут не раньше 2025 года, скорее всего они пройдут на первой стартовой площадке Байконура. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что ракета может получить название «Амур».

Ранее стало известно об утечке воздуха на МКС. Экипаж станции изолировали на территории российского сегмента, пока в американском модуле ищут причину и место утечки. По словам специалистов, для космонавтов и самой МКС утечка не представляет опасности. До этого утечку воздуха обнаружили в корабле «Союз» в 2018 году.