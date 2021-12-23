Первый в мире электрический танкер сошел на воду в Японии

Первый в мире танкер на электрической тяге спустили на воду в Японии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение судостроительной компании Koa Sangyou.

Корабль получил название «Асахи». Его разработку заказала компания Asahi Tanker. Длина танкера составляет 62 метра. Его вместимость — 1,28 тысячи кубометров нефтепродуктов. Он способен преодолеть от 150 до 180 километров, сообщил RT.

На корабле установили литий-ионные батареи мощностью 3480 КВт. Чтобы зарядить судно на 100%, необходимо около десяти часов, передало ИА НСН.