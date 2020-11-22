На старых смартфонах с Аndrоid перестанут подгружаться сайты

Речь идет об устройствах, которые работают на Android 7.1.1 и более ранних версиях. В сентябре 2021 заканчивается срок действия корневого сертификата DST Root X3, который используется для сайтов с шифрованием.

С 2015 года этим занимались центры сертификации Let’s Encrypt и IdenTrust. Однако, как отметил Кузьменко, они не договорились о продлении сертификата. Поэтому, если ничего не изменится, каждый третий домен (более 200 миллионов сайтов по всему миру) будет недоступен для устройств с Android 7.1.1 и ниже. Сейчас это каждый восьмой пользователь (12,9%) Android-устройств.

Те, у кого стоит Android хотя бы пятой версии, могут решить проблему, перейдя на браузер Firefox. У него есть собственное хранилище сертификатов, сообщил Кузьменко.

Универсальный способ решить проблему — приобрести новое устройство. Однако, признает эксперт, многим подобные траты «могут показаться нецелесообразными».