На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые «часы»

На спутнике «Глонасс-К» в штатном режиме состоялись успешные испытания перспективных бортовых «часов». Сейчас летные испытания проходят два космических аппарата «Глонасс-К» с номерами 701 и 702.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на головной научный институт госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш. Временное выведение на техническое обслуживание произошло 28–30 декабря в связи тестированием бортовых стандартов частоты.

По состоянию на 00.00 31 декабря «Глонасс-К» номер 702 введен в эксплуатацию и используется по целевому назначению в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС ЦНИИмаш институт госкорпорации «Роскосмос».

Спутник «Глонасс-К» с системным номером 702 был запущен в 2014 году и введен в эксплуатацию в 2016 году. Номер 701 был отправлен в космос в 2011 году. С того времени он проходит летные испытания и по целевому назначению не работает. Вся орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 единиц. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны еще 24 спутника.