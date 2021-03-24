Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в Instagram

Пользователи из разных стран пожаловались на проблемы в работе Instagram. Об этом сообщил сервис Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных сайтов и социальных сетей.

По данным Downdetector, самые серьезные проблемы отметили пользователи из США. Кроме того, с неполадками столкнулись жители Великобритании, Канады Нидерландов и Германии. В меньшей степени проблемы в работе социальной сети заметили в других странах.

В основном пользователи сообщали о проблемах с загрузкой — на это пожаловались 53%. Еще 40% юзеров рассказали о сбоях при входе в аккаунты, кроме того, 5% сообщили о проблемах в работе веб-сайта.

При этом российские пользователи не сообщили о сбоях в работе Instagram.

Вечером 23 марта массовый сбой произошел у Viber и Google, Mail.ru и «Тинькофф». 77% пользователей рассказали о проблемах с отсутствием соединения при работе мессенджера, еще 18% — сообщило о проблемах с отправкой сообщений, а 4% — заявили, что у них не показывает статус.

На проблемы со входом в Google пожаловались 32% пользователей, еще 67% заявили про проблемы с загрузкой сайтов. Кроме того, проблемы зафиксировали в работе системы банка «Тинькофф» — 92% не смогли в нее войти, еще 1% — не смогли перевести деньги.