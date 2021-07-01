Названы сроки перехода российских банков на отечественное ПО

В течение двух-трех лет банки в России в обязательном порядке переведут на отечественное программное обеспечение. В Минцифры надеются, что таким образом безопасность финансовых операций повысится.

Проект указа касательно ПО министерство уже внесло в правительство, сообщила газета «Известия». Ожидается, что документ примут в ближайшее время. Он предполагает переход на российский софт и оборудование всех объектов критической информационной инфраструктуры. Работа на зарубежных технологиях возможна при отсутствии отечественных аналогов.

«Переход на отечественные решения обеспечит безопасность банковских операций», — подчеркнули в ведомстве.

В Минцифры считают, что благодаря нововведению будет исключена вероятность блокировки счетов. Действующие из-за границы злоумышленники также не смогут перехватить конфиденциальную информацию.

Министерство оценило затраты на переход как существенные. Однако риски в результате нападения в Минцифры считают более высокими.

Кредитные организации усмотрели в переходе на российский софт сложности. Диапазон затрат рынка на такую трансформацию, по данным комитета Ассоциации банков России, составит от 700 миллиардов до одного триллиона рублей.