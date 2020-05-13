На Московском НПЗ появилась российская автоматизированная система производства высокооктановых компонентов бензина

Система производства высокооктановых компонентов бензина появилась на Московском НПЗ. Программно-аппаратный комплекс будет контролировать работу установки, следить за технологическими процессами и обрабатывать данные более двух тысяч датчиков.

Все элементы системы, включая программное обеспечение и аппаратную часть на оборудовании, разработаны и созданы российскими компаниями из Новосибирска и Екатеринбурга.

Внедренная система будет получать и обрабатывать в реальном времени все данные о температуре, давлении, уровне загрузки оборудования, текущем расходе топлива и пара.

Система может определять, а также поддерживать наиболее эффективный режим работы установки, а значит, помогает точно выполнять производственный план. Автоматический контроль безопасности в случае необходимости включает механизмы противоаварийной защиты.

Внедрение установки — часть программы цифрового развития и модернизации Московского НПЗ.

«Уже в ближайшем будущем мы, опираясь на математическое моделирование и результаты обработки данных, сможем еще эффективнее управлять всем производством: дополнительно повысить безопасность, сохранить неизменно высокое качество выпускаемой продукции, получить экономический эффект», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

«Газпром нефть» сейчас производит модернизацию на двух предприятиях — Московском и Омском НПЗ. Общий объем инвестиций составил более 550 миллиардов рублей.

В рамках первого этапа в НПЗ перешли на выпуск современных экологичного моторного топлива Евро-5 — сейчас там намерены выйти на высокий уровень глубины переработки нефти и еще выработки светлых нефтепродуктов.