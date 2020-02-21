Цифровизация помогает развивать бизнес. На МНПЗ начали трудиться роботы
Всю территорию логистического центра обслуживают роботы. Люди только отдают команды. Модернизированный склад завода скоро станет частью новейшей цифровой платформы. Ее специально для топливно-энергетических компаний создают «Газпром нефть» и «Газпромбанк». Сегодня стороны подписывают дорожную карту.
«Мы ставим перед собой задачу превратить компанию „Газпром нефть“ в цифровую нефтяную компанию. В рамках этой работы по всей цепочке создания стоимости, от объема и разведки до пистолета на АЗС, мы реализуем большое количество новых цифровых проектов. Это сотни проектов. Часть проектов уже реализована, часть проектов находится в реализации», — отметил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».
Все, что нужно для закупки материально-технических ресурсов, соберут на одной онлайн-платформе. Ее соединят со складом. Можно будет мониторить поставки, оформлять сделку, пользоваться помощью логиста и инспектора. Здесь же — и услуги банка.
«Мы развивали проект отдельно. Как банк мы создали площадку, она сегодня лидер на рынке закупок, в газовой отрасли — это номер 1, в промышленной — номер 1, познакомились с „Газпромнефтью“, с самой идеей. Команда нам понравилась, и мы поняли, что эта синергия может нам дать очень много. Цифровой двойник становится не только технологическим, он становится индустриальным. С финансовыми сервисами, которых до этого здесь не было», — пояснил Александр Муранов, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк».
Цифровая платформа — это экономия денег и времени как для покупателя, так и для продавца. Уже посчитали: заказ теперь будет приходить в два раза быстрее, а площадь для хранения сократится на 40%. Важно, что эти разработки востребованы и другими участникам рынка.
«Если говорить о такой важной составляющей в работе промышленного предприятия, и не только предприятия ТЭКа, как закупка и поставка материально-технических ресурсов, мы видим, то, что мы уже создали, мы можем предложить рынку», — уточнил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».
И у платформы уже есть первые клиенты. В 2020 году «Газпром нефть» продолжит цифровизацию отрасли. Одна из первых идей — как раз для склада: на помощь роботам придут сотрудники в экзоскелетах.