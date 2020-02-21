Цифровизация помогает развивать бизнес. На МНПЗ начали трудиться роботы

На новом логистическом пространстве Московского Нефтеперерабатывающего Завода главная рабочая сила — не привычные нам грузчики, а специальные роботы. Они здесь выполняют большинство функций: от приема заказа до погрузки.

Источник фото: телеканал «360»

Всю территорию логистического центра обслуживают роботы. Люди только отдают команды. Модернизированный склад завода скоро станет частью новейшей цифровой платформы. Ее специально для топливно-энергетических компаний создают «Газпром нефть» и «Газпромбанк». Сегодня стороны подписывают дорожную карту.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ставим перед собой задачу превратить компанию „Газпром нефть“ в цифровую нефтяную компанию. В рамках этой работы по всей цепочке создания стоимости, от объема и разведки до пистолета на АЗС, мы реализуем большое количество новых цифровых проектов. Это сотни проектов. Часть проектов уже реализована, часть проектов находится в реализации», — отметил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».

Все, что нужно для закупки материально-технических ресурсов, соберут на одной онлайн-платформе. Ее соединят со складом. Можно будет мониторить поставки, оформлять сделку, пользоваться помощью логиста и инспектора. Здесь же — и услуги банка.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы развивали проект отдельно. Как банк мы создали площадку, она сегодня лидер на рынке закупок, в газовой отрасли — это номер 1, в промышленной — номер 1, познакомились с „Газпромнефтью“, с самой идеей. Команда нам понравилась, и мы поняли, что эта синергия может нам дать очень много. Цифровой двойник становится не только технологическим, он становится индустриальным. С финансовыми сервисами, которых до этого здесь не было», — пояснил Александр Муранов, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк».

Цифровая платформа — это экономия денег и времени как для покупателя, так и для продавца. Уже посчитали: заказ теперь будет приходить в два раза быстрее, а площадь для хранения сократится на 40%. Важно, что эти разработки востребованы и другими участникам рынка.

Источник фото: телеканал «360»

«Если говорить о такой важной составляющей в работе промышленного предприятия, и не только предприятия ТЭКа, как закупка и поставка материально-технических ресурсов, мы видим, то, что мы уже создали, мы можем предложить рынку», — уточнил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».

И у платформы уже есть первые клиенты. В 2020 году «Газпром нефть» продолжит цифровизацию отрасли. Одна из первых идей — как раз для склада: на помощь роботам придут сотрудники в экзоскелетах.