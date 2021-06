На крупнейшей выставке видеоигр показали самые ожидаемые новинки 2021–2022 годов

Главная выставка в индустрии видеоигр Е3 завершена. Она проходила в онлайн-формате. «Газета.ru» ознакомилась с основными проектами, которые были представлены на мероприятии.

Звание «Самой ожидаемой игры» досталось симулятору гонок с открытым миром Forza Horizon 5 от Xbox Game Studios, который выйдет в ноябре этого года. Российских геймеров и игроков из стран СНГ обрадовал анонс РПГ-шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Он появится в апреле 2022 года.

Геймплейный трейлер Marvelʼs Guardians of the Galaxy показали студии-разработчики Square Enix и Eidos Montreal. Ее выход также ожидается в ноябре нынешнего года. Другая интересная новинка — приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora, который создают в Ubisoft по мотивам киновселенной режиссера Джеймса Кэмерона. Ее намерены выпустить уже в следующем году.