На космодроме Восточный построят обсерватор

Помимо обсерватора, на космодроме Восточный началось строительство аэропорта. Госкорпорация для этих целей в декабре прошлого года заключила госконтракт с единственным исполнителем работ. Как утверждают в Роскосмосе, у подрядчика насчитывается более десяти успешно реализованных подобных проектов, в том числе, на территории Дальнего Востока.

Аэропорт, как сообщала «Газета.ru», будет обеспечивать прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. Ожидается, что на нем можно будет проводить весь комплекс по поиску и спасению экипажей в случае возникновения ЧС.

Ранее стало известно, что компания Success Rockets запланировала строительство частного космодрома на севере Дагестана. Проект планируют завершить к 2025 году. Инвестиции составят 600 миллионов рублей.