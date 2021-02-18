Эксперт рассказал о плюсах и минусах черного датчика на китайских смартфонах

Пользователи китайских телефонов обратили внимание, что на некоторых моделях присутствует черный датчик, которого нет на смартфонах Applе и Samsung. Эксперт рассказал, что это датчик инфракрасного излучения.

Похожие датчики стоят на пультах дистанционного управления, пояснил агентству «Прайм» директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин.

Технология общения через ИК-датчик намного быстрее, чем через систему Bluetooth. Однако есть свои минусы. Такое подключение менее безопасно с точки зрения сохранения конфиденциальности данных.

«Простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности», — сообщил эксперт.

Смартфоны с ИК-датчиком можно использовать в качестве пульта ДУ-управления телевизоров, освещения в комнате и других электроприборов.

Эксперт отметил, что не все смартфоны известных производителей, даже флагманские, готовы устанавливать ИК-датчики, так как наличие его не является пользовательским стандартом, а в условиях жесточайшей конкуренции на рынке мобильных телефонов, производители вынуждены на многом экономить.

Роман Шамин добавил, что ИК-порт может быть удобным, но будущее за интернетом. В ближайшее время на всех смартфонах будет стоять функция «Умный дом», которая позволит управлять бытовой техникой через телефон с помощью глобальной Сети.