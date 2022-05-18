На «Атоммаше» изготовили элементы циркуляционного трубопровода для энергоблока № 3 АЭС «Сюйдапу»

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовил комплект колен главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для блока № 3 АЭС «Сюйдапу» (Китай).

Всего изготовлено 12 колен ГЦТ, масса одного изделия — семь тонн, наружный диаметр — 995 миллиметров, работы проводились в три этапа. Первый этап овализация — прессовка в нужную форму «холодных» заготовок.

Второй этап — штамповка: детали около двух часов находились в печи при 870 градусах, а затем около часа при 1080 градусах. Далее специальный пресс при усилии в 6300 тонн загнул изделия на 90 градусов. На третьем этапе специалисты выполнили закалку готовых колен. Для этого горячие изделия с помощью крана направили в кессон, наполненный водой.

Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для соединения основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. По ним циркулирует теплоноситель — вода с температурой 320 градусов и давлением до 17,6 мегапаскаля. Трубопроводы относятся к первой категории сейсмостойкости и способны выдержать землетрясение магнитудой девять. Общая протяженность трубопровода — более 160 метров.

Для блоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» «Атоммаш» изготовит два корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами, крышкой и верхним блоком и два комплекта парогенераторов.

АЭС «Сюйдапу» находится в провинции Ляонин, КНР. Энергоблоки № 3 и № 4 относятся к проекту «АЭС-2006» и соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Ввод энергоблоков в эксплуатацию запланирован на 2027 и 2028 годы соответственно.