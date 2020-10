Перечислены рекомендованные к удалению приложения на Android

Речь идет о приложениях, которые выдают себя за игры, однако их цель — показать как можно больше навязчивой рекламы, в том числе вне приложений. А также подтолкнуть пользователя к загрузке рекламного ПО. Для этого используется троян семейства HiddenAds.

После обращения два приложения удалили из Google Play. В отношении остальных ведется расследование, некоторые все еще доступны.

Список вредоносных приложений: Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack — NEW, Assassin Legend — 2020 NEW, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 NEW, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Sway Man, Money Destroyer, Desert Against, Cream Trip — NEW, Props Rescue.

Эти программы скачали из Google Play более восьми миллионов раз. Пользователи устанавливали игры, увидев рекламу на YouTube. Играть было трудно из-за обилия рекламы.