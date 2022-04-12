«ВКонтакте» отметит День космонавтики марафоном и призами на 1,5 миллиона рублей

Специальные проекты ко Дню космонавтики подготовила социальная сеть «ВКонтакте» для своих пользователей. Среди них весенний космический марафон в «Шагах» с призовым фондом в 1,5 миллиона рублей.

Виджет «Шаги» просчитает расстояние, которое в реальной жизни пройдет пользователь, и переложит его на импровизированный космический маршрут от планеты к планете. Чем больше шагов сделать, тем больше новых планет можно посетить в сервисе.

За прохождение каждого этапа участники получат боксы с подарками. Это могут быть монеты для участия в розыгрыше суперпризов, уникальные статусы, достижения в «Шагах» и другое.

Суперпризы разыграют 12 мая в прямом эфире на платформе VK Видео. Самые активные участники получат сертификаты на покупки на Ozon, колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», умные весы и множество других подарков. Призы вручат не только победителям, но и наиболее ярким участникам соревнований.

Это уже второй марафон «Шагов»: первый был посвящен Новому году и объединил больше одного миллиона участников.

Пользователей «ВКонтакте» ждут и другие сюрпризы ко Дню космонавтики: их можно будет найти через пасхалки в виде «порталов», спрятанных в разных разделах сайта.

В «VK Звонках» пользователям станет доступен космический фон, истории и клипы можно будет публиковать с использованием новых тематических масок. А приложение «VK Чекбэк» проведет розыгрыш призов с общим призовым фондом в 100 тысяч рублей.

Кроме того, «VK Музыка» собрала плейлист с лучшими тематическими треками длиной ровно три часа 27 минут. Именно столько актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко летели до МКС. Пользователи, которые послушают подборку, смогут принять участие в розыгрыше годовой подписки «VK Combo».