Российский суд оштрафовал компанию MyHeritage на 1,5 миллиона рублей

Российский суд оштрафовал компанию MyHeritage Ltd на полтора миллиона рублей за административные правонарушения. Решение вынес мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы, заседание прошло 17 января.

Онлайн-платформа MyHeritage была признана виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.

На сайте можно дистанционно сдать анализ ДНК. Он позволяет узнать свое этническое происхождение. Желающим присылают из США необходимые материалы. После этого необходимо отправить свои биометрические данные обратно в специальном конверте.

Ранее российский суд также оштрафовал компанию Google за несоблюдение российских законов на четыре миллиона рублей.