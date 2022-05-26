«Мы заботимся о пользователях». Разработчики Nash Store заверили в безопасности своих приложений

Пользователи российского магазина приложений Nash Store могут не беспокоиться о безопасности своего устройства. Перед добавлением в каталог все программы проверяют на вредоносность, заявил «360» директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

«Безусловно, мы проводим определенное исследование этих приложений на их вредоносность. То есть, если у них есть какая-то вирусная составляющая, они там пытаются майнить или какую-то еще проводить вредную активность, то соответственно, такие приложения в магазин не проходят», — заверил Зыков.

Он добавил, что в каталог также не добавляют определенные бекинговые сервисы и неофициальные брокерские программы.

«Мы их не пропускаем, так как мы все-таки заботимся о пользователе», — подчеркнул представитель компании.

По его словам, сейчас Nash Store является самым большим российским магазином приложений. Сервис стал альтернативой Google Play. Корпорация является монополистом, но новый закон обязывает ее пускать на свои платформы альтернативных игроков. В мире уже есть альтернативные сервисы, которые развиваются. Российский магазин приложений планирует в скором времени не только нагнать их, но и даже перегнать.