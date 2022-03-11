«Мы должны быть готовы». Экономист рассказал, как Россия справится с санкциями

Западные страны лишают Россию технологий и средств производства. Санкции ударили по поставкам запчастей и оборудования. Поэтому власти ищут пути сохранить производства, которые уже есть, и прорабатывают альтернативные цепочки, рассказал эфире «360» экономист Дмитрий Моторин.

Объем санкций, введенных против России, еще в феврале позволял решать вопросы поставок. Но санкционное давление усилилось, и сейчас возможностей стало меньше.

«Нам ограничены большая часть технологий и средств производства. Мы просто адекватно реагируем на то, что происходит. Делать это в превентивном порядке, на мой взгляд, было бы возможно и разумно, но выглядело бы, наверное, еще более странно. То есть вот такое собирание „Ноева ковчега“, когда мы сразу бы „вырезали“ себя из экономики», — сказал Моторин.

Альтернативные пути есть. Россия может договориться и перестроить цепочки поставок, например на азиатских и южноамериканских партнеров. У них точно такая же экономическая деятельность, и они способны все это осуществить, отметил экономист.

Но пока никто не может сказать, как будут развиваться события дальше.

«Мы должны быть готовы как к полной экономической изоляции по отдельным видам технологической деятельности, так и к частичной», — заявил Моторин.

Все принимаемые сейчас решения для поддержки экономики в условиях санкций могут отменить, как только станет понятно, что угрозы технологической безопасности и отсутствия средств производства в стратегических отраслях пройдены, заключил экономист.

Ранее в Госдуме предложили национализировать производства иностранных компаний, которые объявили о прекращении деятельности в России на фоне обострения ситуации вокруг Украины.