«М.Видео» начала торговать подержанными смартфонами

Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» запустила продажу подержанных смартфонов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера. Пока купить можно только две модели iPhone в разных цветах и с разным объемом памяти: iPhone 11 и iPhone XR.

Стоимость некоторых подержанных телефонов в состоянии «как новые» может не сильно отличаться от стоимости новой модели. Например, «бывший в употреблении» серый iPhone XR стоит 38,5 тысячи рублей, а красный новый — 40 тысяч рублей.

В торговой сети это явление объяснили тем, что состояние подержанных смартфонов, которыми торгуют в «М.Видео», максимально приближено к состоянию новых телефонов.

«С расширением ассортимента и появлением устройств других грейдов экономия будет составлять до 60%», — заверили в магазине.

Ранее специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что безопаснее всего покупать подержанные телефоны как раз в официальных магазинах. Если же вы на свой страх и риск решили предпочесть онлайн-площадку с бесплатными объявлениями, необходимо проверить уникальный идентификационный номер товара на сайте производителя, сверить модель и цвет, чтобы убедиться, что гаджет не был украден и пересобран. Перед покупкой также стоит убедиться, что на нем нет внешних сколов и царапин, оценить емкость батареи, состояние экрана и разъема для зарядки, камеру, наличие сигнала. После покупки продавцу уже нельзя будет предъявить претензии.