МВД целиком устранило сбои в работе серверов ГИБДД

МВД полностью искоренило сбои в деятельности серверов ГИБДД. Все интернет-ресурсы вновь оказались доступны, сообщило радио «Говорит Москва».

Ранее произошла коммунальная авария в серверных. Аппаратуру залила вода.

Теперь 20 декабря стало рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, и туда можно будет обращаться за госуслугами как лично, так и используя сайт.

Существенный сбой сначала заметили в Санкт-Петербурге. Клиенты, столкнувшиеся с неработающей Федеральной информационной системой, вставали в большие очереди и все равно оказывались не в состоянии получать требуемое. Посетителей всех отделений попросили в итоге выбрать другой день для визита. Сбой зафиксирован по всей России, в том числе в Москве, в Красноярском крае и в Новосибирске.