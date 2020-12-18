МВД создаст киберполицию в своей структуре

МВД России создаст киберполицию в своей структуре. Решение об этом уже принял глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. Однако процесс внедрения в ведомство нового отдела займет не один день — на это потребуется большое количество времени, денег и техники.

Об этом рассказал замглавы МВД России Игорь Зубов во время интервью проекту «Лично — детям», который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Детским общественным советом (ДОС).

«Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах», — отметил он.

Зубов пояснил, что речь идет о создании киберполиции — такое решение уже принял министр МВД Владимир Колокольцев. При этом сам процесс создания займет не один день: собеседник подчеркнул, что для этого потребуется «много времени, и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников».

Замглавы МВД рассказал, что во время пандемии коронавируса общий уровень преступности в стране остался на прежнем уровне. Однако резко увеличилось количество киберпреступлений — это спровоцировал целый ряд причин. В их числе влияние цифровизации общества, а также тот факт, что благодаря самоизоляции у людей появилось больше времени на получение различных навыков — как полезных, так и криминальных.