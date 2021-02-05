МВД ответило на сообщения о разработке сервиса с доступом к контактам россиян

Сервис «Антимошенник», который МВД заказало для своего мобильного приложения, не будет следить за звонками пользователей. Информацию о якобы предусмотренном доступе к списку контактов в ведомстве назвали не соответствующей действительности.

В МВД обратили внимание на размещенные в СМИ материалы о техническом задании на разработку модуля «Антимошенник». В них говорилось о доступе к списку контактов россиян. На самом деле сервисом он не предусмотрен, подчеркнули в пресс-службе министерства.

«Размещенная в СМИ информация <…> не соответствует действительности. Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители подчеркнули, что техническое задание не предполагает отслеживания и логирования данных о входящих и исходящих вызовах пользователей.

В последнее время, напомнили в МВД, выросло число телефонных мошенничеств с использованием интернета, банковских карт, средств мобильной связи и компьютерной техники. Модуль «Антимошенник» предупредит пользователя о звонке с номера, который раньше использовали для противоправных действий. Входящий вызов можно будет заблокировать.

Контракт на разработку сервиса оценен в 62,9 миллиона рублей. Тендер на него уже опубликован на госзакупках. Окончательную цену определят после завершения конкурсных процедур.