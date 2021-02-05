МВД ответило на сообщения о разработке сервиса с доступом к контактам россиян
В МВД обратили внимание на размещенные в СМИ материалы о техническом задании на разработку модуля «Антимошенник». В них говорилось о доступе к списку контактов россиян. На самом деле сервисом он не предусмотрен, подчеркнули в пресс-службе министерства.
«Размещенная в СМИ информация <…> не соответствует действительности. Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля», — подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители подчеркнули, что техническое задание не предполагает отслеживания и логирования данных о входящих и исходящих вызовах пользователей.
В последнее время, напомнили в МВД, выросло число телефонных мошенничеств с использованием интернета, банковских карт, средств мобильной связи и компьютерной техники. Модуль «Антимошенник» предупредит пользователя о звонке с номера, который раньше использовали для противоправных действий. Входящий вызов можно будет заблокировать.
Контракт на разработку сервиса оценен в 62,9 миллиона рублей. Тендер на него уже опубликован на госзакупках. Окончательную цену определят после завершения конкурсных процедур.