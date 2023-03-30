Технологии 30 марта 2023, 04:36 Мужчина свел счеты с жизнью после переписки с чат-ботом L’Avenir: бельгиец покончил с собой после общения с ChatGPT об экологической катастрофе Pixabay

Читать 360tv в

Бельгиец свел счеты с жизнью после общения с популярным чат-ботом ChatGPT на тему защиты окружающей среды. По информации L’Avenir, искусственный интеллект буквально подтолкнул его к этому.

Мужчина был успешным исследователем. У него была семья — жена и двое детей. По словам вдовы, два года назад ее муж заинтересовался вопросами защиты окружающей среды. Вскоре это увлечение стало навязчивым, мужчина начал замыкаться в себе. У него появился страх неизбежности экологической катастрофы. Родным исследователь говорил, что спасти человечество могут только технологии и искусственный интеллект.

Реклама

На этой почве мужчина стал общаться с виртуальным собеседником «Элизой», предназначенным для бесед по аналогии с чат-ботом ChatGPT. Вскоре робот стал его доверенным лицом.

Восстановленная переписка показала, что последние шесть недель общение велось постоянно, разговоры стали приобретать мистический характер. Мужчина постепенно стал склоняться к мысли о самоубийстве — и робот даже не собирался этому препятствовать.

Последняя фраза, отправленная «Элизой» собеседнику, звучала так: Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах». После этого мужчина свел счеты с жизнью.

Теперь в Бельгии задаются вопросом, а насколько безопасны нейросети и чат-боты и какие недостатки и угрозы могут скрывать передовые технологии.

Ранее тысячи экспертов по искусственному интеллекту (ИИ), а также известные ученые и интернет-деятели, включая владельца Twitter Илона Маска и сооснователя Apple Стива Возняка, подписали письмо с призывом остановить бесконтрольное обучение нейросетей на полгода.