Технологии 17 января 2024, 13:37 Муниципальным служащим на форуме «Малая Родина — сила России» презентовали собственный цифровой сервис РИА «Новости»

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В Москве на форуме «Малая Родина — сила России» представили сайт «Муниципалитеты.рф» для оптимизации работы специалистов местного самоуправления. Он станет первым этапом разработки специализированного цифрового сервиса, сообщило АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

«Портал — это цифровой помощник для муниципальных служащих, который поможет не только оптимизировать их работу, но и обеспечить информационную, экспертную поддержку на всех ее этапах», — объяснил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

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Проект «Муниципалитеты.рф» позволит профессионалам общаться друг с другом, делиться опытом и масштабировать наработки. Они воспользуются восемью цифровыми инструментами. Например, в «Муниципальном навигаторе» соберут информацию о мерах поддержки, в «Муниципальной академии» — курсы. Раздел «Муниципальные практики» позволит обмениваться опытом, «Муниципальный диалог» — аккумулировать аналитику. Сервис «Правовой вектор» интегрируют с «Консультант Плюс».

Сайт рассчитан на 715 тысяч активных пользователей, разработку координировала администрация президента России. Он стал первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Форум «Малая Родина — сила России» открылся 15 января. В нем приняли участие более семи тысяч человек из 89 регионов страны, в том числе делегаты из Подмосковья.